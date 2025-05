W BDO są gromadzone informacje m.in. o wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, osiągniętych poziomach recyklingu odpadów z nich powstałych czy rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach.

Posłanka Lidia Czechak (PiS) w piśmie skierowanym do MKiŚ ocenia, że chociaż powstanie BDO to ważny krok w stronę cyfryzacji gospodarki odpadami, to nadal system nie jest w pełni funkcjonalny. Zwracała na to uwagę również Najwyższa Izba Kontroli w jednym ze swoich ostatnich raportów. Kontrolerzy wskazują, że mimo wydania 77 mln zł w latach 2018–2024 na utworzenie i obsługę systemu, nie jest on skutecznym narzędziem do monitoringu działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów. A takie zadanie przypisano BDO w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022.

Według NIK konieczne jest więc wprowadzenie funkcjonalności, które zapewnią możliwość rzetelnego i skutecznego monitorowania rynku odpadów. W związku z tym posłanka zapytała resort klimatu, jakie działania zostały już podjęte i czy zapewniono na nie zwiększone finansowanie.

Ponad 13,6 mln zł na zmiany w BDO

„Informuję, że MKiŚ planuje w latach 2025–2027 dwutorowe działania związane z jednej strony z rozwojem infrastruktury bazy, a z drugiej z rozwojem warstwy aplikacyjnej, co powinno przyczynić się do zwiększenia wydajności systemu BDO i umożliwi dodawanie kolejnych funkcjonalności” – odpowiedziała Anita Sowińska, wiceszefowa MKiŚ. Dodała jednocześnie, że rozwój systemu będzie zależał od możliwości pozyskania pieniędzy z NFOŚiGW czy Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy.