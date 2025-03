Długa droga do uwzględnienia pomysłów sołectw w budżecie gminy

Marcowy termin podjęcia uchwały przez radę gminy w sprawie funduszu sołeckiego ma swoje uzasadnienie. Jeśli rada postanowi o wyodrębnieniu tego funduszu – uruchamia to szereg zdarzeń, w efekcie których kwota przypadająca danemu sołectwu zostanie włączona do budżetu gminy.

I tak, po podjęciu uchwały o wyodrębnieniu funduszu przez radę gminy, wójt (lub burmistrz albo prezydent miasta) musi najpierw wyliczyć wysokość środków, jakie przypadać będą danemu sołectwu. Następnie w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy włodarz przekazuje informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków sołtysom oraz do wojewody. Wojewoda zaś po zweryfikowaniu otrzymanych informacji od gmin z terenu województwa przekazuje zbiorczą informację ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

Co jednak istotne, warunkiem przyznania sołectwu środków z funduszu w danym roku budżetowym jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosku – trzeba to uczynić przed 30 września. To mieszkańcy danego sołectwa na zebraniu wiejskim podejmują decyzję, na co zostaną wykorzystane pieniądze. Jednak w myśl art. 2 ust. 6 i 7 u.f.s. środki funduszu rada może przeznaczyć wyłącznie na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków, informując o tym sołtysa. Sołtys w terminie kolejnych siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu może jeszcze skierować ten sam wniosek do rady gminy (za pośrednictwem włodarza). Albo zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek – wówczas sołtys, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji, musi przekazać radzie gminy (za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie.

Zarówno w przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, jak i w przypadku ponownie uchwalonego wniosku sołectwa, rada gminy rozpatruje je w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Rada odrzuca wniosek niespełniający warunków lub podtrzymany po terminie. Włodarz związany jest rozstrzygnięciem rady gminy.

Uchwalając zaś pod koniec roku budżet, rada gminy musi odrzucić wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają ustawowych wymogów, o których mowa w art. 2 ust. 6 i 7 u.f.s. ©℗