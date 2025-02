Tylko kilka spośród ponad 40 postulatów samorządowców zyskało zielone światło ze strony rządowej. Dlatego na wczorajszym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) – wbrew zapowiedziom – nie zaprezentowano sprawozdań z prac poszczególnych zespołów.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) zapowiedziało przygotowanie rządowego projektu ustawy kompetencyjnej, która ma zrealizować postulaty dotyczące decentralizacji państwa.

– Na razie nie jesteśmy zadowoleni z tego, co się działo na posiedzeniach zespołów. Zakres zaakceptowanych zmian legislacyjnych jest bardzo wąski – mówił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca i współprzewodniczący KWRiST.

Kilka spraw uzgodnionych

Wśród nich znalazły się zmiany w kodeksie wyborczym. Chodzi o zwiększenie stałych obwodów głosowania z minimum 200 mieszkańców do minimum 500. W grę wchodzi też przywrócenie radom gmin kompetencji do ustalania tych obwodów. Dziś robi to komisarz wyborczy. W obu tych kwestiach zmiany wprowadził poprzedni rząd. Samorządy zyskają też możliwość ustanawiania zasad wypłacania diet członkom komisji w wyborach do organów jednostek pomocniczych gmin (np. sołectw czy dzielnic). Usprawnić działalność lokalnej administracji ma też wprowadzenie przepisu dotyczącego potwierdzania tożsamości przez pracowników samorządowych m.in. za pośrednictwem profilu zaufanego czy aplikacji mObywatel – na potrzeby wykonywania zadań służbowych w systemach teleinformatycznych.

– Rząd poprze naszą prośbę o to, aby strefy płatnego parkowania mogły być tworzone we wszystkich gminach uzdrowiskowych czy w takich, które są miejscem kultu religijnego – informuje Marek Wójcik, ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich i sekretarz strony samorządowej KWRiST. Punktem wyjścia w tej sprawie ma być projekt ustawy przygotowany przez posłów rządzącej większości, procedowany już w Sejmie. Umożliwia on pobieranie opłat za parkowanie w weekendy w ramach śródmiejskich stref we wszystkich miastach, a nie – jak obecnie – tylko w tych mających powyżej 100 tys. mieszkańców. Projekt skrytykowało Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, zwracając uwagę, że takiej możliwości nie będą miały mniejsze gminy, w których nie występuje – typowa dla miast – zabudowa śródmiejska.

Będzie rządowy projekt

W wielu ważnych sprawach – jak dotąd – nie doszło do porozumienia z poszczególnymi ministerstwami podczas prac zespołów KWRiST (patrz: infografika). Chęć przyjęcia rozwiązań decentralizujących zarządzanie państwem zapowiedział jednak Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, podczas uroczystego wręczenia aktów nadania miejscowościom statusu miasta. W dalszej części posiedzenia wiceszef resortu zapowiedział przygotowanie rządowego projektu ustawy w tej sprawie.

– Zapewniam, że tzw. ustawa kompetencyjna, w której są zawarte te obszary, o które państwo wnioskowali, mimo prac zespołów, które toczą się równolegle i będą się przez cały czas toczyły w gronie osób merytorycznie przygotowanych, nie powoduje, że nie podejmiemy wyzwania w postaci ustawy kompetencyjnej, której gospodarzem będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – stwierdził zaś wiceminister Tomasz Szymański.

Obie strony zapowiedziały już również przygotowanie drugiego pakietu zmian przepisów. Samorządowcy chcą je jednak przedstawić dopiero po zakończeniu prac nad obecnymi postulatami. Te mają się zakończyć w przyszłym miesiącu. Jeśli tak się stanie, to kolejny pakiet ustaw samorządowych zostanie zgłoszony na przełomie marca i kwietnia.

– Nie ulega wątpliwości to, że wynik prac z minionego miesiąca nie jest rewelacyjny, jeśli chodzi o liczbę postulatów samorządów zaakceptowanych przez stronę rządową. Gdybyśmy więc odnosili się do sytuacji sprzed posiedzenia KWRiST, to ocena musiałaby być krytyczna, a miejscami bardzo mocno krytyczna. Deklaracja złożona dziś przez MSWiA daje nadzieję na zmianę obrazu. Dopóki piłka jest w grze, wszystko jest możliwe i nie wykluczam, że dzięki wysiłkom MSWiA część krytycznych stanowisk poszczególnych resortów zostanie zmieniona – podsumowuje Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich. ©℗