Rozpoczął się nabór wniosków skierowany do kół gospodyń wiejskich z gmin, w których frekwencja w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych przekroczyła 60 proc. – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). O bonusy, które wynoszą 5 tys. zł, można się ubiegać do 29 listopada 2024 r.

ARiMR przypomina, że wsparcie mogą otrzymać koła gospodyń wiejskich, które mają osobowość prawną, a jeśli jej nie mają, muszą uzyskać wpis do krajowego rejestru. Oprócz tego siedziba tych organizacji musi się znajdować na obszarze gminy, w której frekwencja w wyborach do Sejmu RP przeprowadzonych 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60 proc. Ubiegające się o bonus koło powinno mieć nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów i nie może być w stanie likwidacji.

Pomoc wynosi 5 tys. zł na jedno koło i ma być wypłacana niezwłocznie po wydaniu decyzji na wskazany przez nie rachunek bankowy.

Nabór trwa do 29 listopada 2024 r. i prowadzą go biura powiatowe ARiMR. Złożenie dokumentu po terminie spowoduje, że nie zostanie on rozpatrzony (patrz: ramka). Formularz wniosku należy pobrać ze strony internetowej agencji i dostarczyć: osobiście do placówki, drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP czy usługi mObywatel.

Należy w nim podać m.in. takie informacje jak: nazwa koła, jego siedziba, adres do korespondencji czy numer konta bankowego. Ponadto osoba składająca wniosek będzie musiała zadeklarować, że podane dane są prawdziwe.

Przyznanie tej pomocy finansowej obiecał jeszcze poprzedni rząd, ale w znacznie większej kwocie. Tydzień przed wyborami planowanymi na 15 października 2023 r. ówczesny minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus ogłosił program profrekwencyjny, który miał zachęcić do tego, aby Polacy wzięli udział w wyborach w większej liczbie. „Dla każdej gminy, która przekroczy frekwencję 60 proc., a ma do 20 tys. mieszkańców – 250 tys. zł na koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe i orkiestry dęte” – zapowiedział minister. Jednak już w tym roku nowy rząd zmienił zasady ubiegania się o pieniądze, uszczuplając wysokość wsparcia do 5 tys. zł na koło. ©℗