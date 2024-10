Przepisy nie zabraniają osobie, która sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i otrzymuje z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach, pełnienia funkcji członka rady nadzorczej fundacji.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej na interpelację nr 4175 skierowaną do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), której autorem jest poseł Grzegorz Płaczek. Zgłosiła się do niego kobieta, która ma przyznane świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach, czyli na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z nimi świadczenie pielęgnacyjne wymaga rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej. Matka chciałaby podjąć współpracę z fundacją w formie wolontariatu – byłaby w niej członkiem zarządu, ale bez nawiązywania stosunku pracy i pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia. Jednak gmina, którą powiadomiła o tych planach, zakazała jej podejmowania takiej aktywności społecznej pod groźbą utraty świadczenia pielęgnacyjnego. W związku z tym poseł Płaczek postanowił zapytać, czy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne może być członkiem rady nadzorczej, zarządu czy rady fundatorów albo wolontariuszem w fundacji i wyjeżdżać w delegacje.

Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, wyjaśnia, że podstawowym warunkiem otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów obowiązujących do końca ubiegłego roku jest brak aktywności zawodowej opiekuna w rozumieniu definicji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, zawartej w art. 3 pkt 22 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.). Ta zaś oznacza wykonywanie pracy na podstawie m.in. stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także prowadzenie działalności gospodarczej. Jednocześnie przepisy nie zabraniają podejmowania działalności społecznej, zajmowania się wolontariatem czy zasiadania w organach fundacji, o ile nie jest to aktywność spełniająca definicję zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. ©℗