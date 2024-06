Miało być po 250 tys. zł do podziału na gminę, a będzie tylko po 5 tys. zł na koło.

Poprzedni rząd, chcąc zmobilizować do głosowania lokalne społeczności, stworzył bonus frekwencyjny. Pieniądze miały trafić do kół gospodyń wiejskich (KGW) w gminach, w których w październikowych wyborach parlamentarnych do urn poszło ponad 60 proc. mieszkańców. Nowa władza postanowiła zmienić zasady dzielenia. Z planowanych ponad 500 mln zł koła dostaną ok. 100 mln zł, a zaoszczędzoną kwotę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczy na pomoc producentom rolnym poszkodowanym m.in. przez wiosenne przymrozki, ulewy i gradobicia.

Rozporządzenie zmieniające warunki przyznania pieniędzy nie zostało jeszcze opublikowane, ale najnowsza propozycja rozgrzała do czerwoności przedstawicielki KGW, które opiniami wymieniają się na internetowych forach. „Oszustwo – trzeba nazwać to po imieniu!!!”, „Znowu zrobili nas na szaro” – to tylko niektóre komentarze. Trudno się dziwić, bo limit na gminę miał pierwotnie wynosić 250 tys. zł do podziału na działające na jej terenie koła. Teraz uznano, że każde KGW dostanie 5 tys. zł. Ze skromnego wsparcia cieszą się natomiast mieszkanki większych ośrodków, bo pierwotnie bonus frekwencyjny miał być przeznaczony tylko dla KGW z gmin poniżej 20 tys. mieszkańców.

To już druga zmiana zasad. Pod koniec kwietnia nowa ekipa rządząca zdecydowała, że KGW dostaną nie więcej niż po 50 tys. zł, przy czym maksymalna kwota do podziału na gminę pozostała bez zmian. Dodatkowo pomoc nie byłaby już przyznawana z urzędu, ale na wniosek koła i pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej dwóch wydarzeń integrujących społeczność lokalną w terminie do końca czerwca 2025 r. – na ten cel koło obowiązkowo miało wydać przynajmniej połowę przyznanego wsparcia. Jednocześnie rozszerzono wsparcie na wszystkie KGW (np. te działające jako stowarzyszenia albo w ramach kółek rolniczych) – wcześniej miało objąć tylko te wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Teraz resort rolnictwa chce zmniejszyć wsparcie do 5 tys. zł, ale objąć nim KGW we wszystkich gminach, w których frekwencja przekroczyła 60 proc. Obowiązek organizacji imprezy integracyjnej ograniczono do jednego takiego wydarzenia i wydłużono czas na jego realizację do końca września 2025 r. Wnioski na nowych zasadach będzie można składać do 20 września br., a pieniądze mają zostać wypłacone do 13 grudnia br. „Do Ministerstwa napływają sygnały o zasadności udzielania pomocy wszystkim kołom gospodyń wiejskich w tej samej wysokości bez jej różnicowania w zależności od ilości kół w danej gminie oraz objęcia pomocą wszystkich kół niezależnie od wielkości gminy” – tak resort rolnictwa tłumaczy najnowsze zmiany.

Rząd szacuje, że z planowanych ponad 532 mln zł na KGW zostanie wydane tylko ok. 100 mln zł. „Co pozwoliłoby niewykorzystane środki przeznaczyć m.in. na pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych” – podkreśla MRiRW.

Przypomnijmy, że bonusy frekwencyjne zapowiadane przez poprzedni rząd miały otrzymać nie tylko KGW, lecz także orkiestry dęte i lokalne kluby sportowe. Do tego po 1 mln zł na remizy ochotniczych straży pożarnych i dowolny cel z budżetu obywatelskiego miały otrzymać gminy za największą frekwencję wyborczą w powiecie. Nowe władze zostawiły wypłaty tylko dla kół i OSP – tłumacząc, że na pozostałe obietnice nie zabezpieczono pieniędzy. ©℗