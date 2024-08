Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej dostali 1000 zł dodatku motywacyjnego do pensji. Przyjęta przez Radę Ministrów uchwała ustanawiająca to wsparcie zakłada jednak jego wypłacanie tylko w okresie trwania rządowego programu. Do kiedy będzie wypłacany dodatek motywacyjny? Co z dodatkiem po zakończeniu rządowego dofinansowania?

1000 zł dodatku motywacyjnego

Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" przewiduje, że pracownicy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnieni na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa) lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie, będą od lipca 2024 r. otrzymywać dodatki motywacyjne w wysokości tysiącazłotych. Uchwałę ustanawiającą w tej sprawie przyjęła 19 czerwca 2024 r. Rada Ministrów.

Ekspert: "To wsparcie ma charakter czasowy"

Ekspert studzi jednak emocje. Tysiączłotowy dodatek motywacyjny będzie wypłacany tylko do końca 2027 r.

– Zwiększenie wynagrodzenia tej wąskiej grupy pracowników samorządowych polega na przyznaniu dodatku motywacyjnego w okresie obowiązywania programu, a więc od lipca 2024 r. do końca 2027 r. Pracownicy, którzy dostaną dodatkowe środki, mają powody do radości, ale jednocześnie mają też poczucie, że to wsparcie ma charakter czasowy. Nie jest to bowiem podwyżka wynagrodzenia zasadniczego, której nie da się ot tak cofnąć – zauważa w rozmowie z Gazetą Prawną dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, specjalista prawa administracyjnego i oświatowego.

Zdaniem eksperta, to czy pracownicy pomocy społecznej dostaną 1000 zł dodatku motywacyjnego do pensji po roku 2027, to dziś wielka niewiadoma.

– Trudno dziś powiedzieć, czy samorządy będzie stać, by po zakończeniu programu rządowego przejąć finansowanie tych kosztów– mówi dr Patryk Kuzior.

Ekspert zauważa także, że utrata dodatku motywacyjnego, wypłacanego przez ponad trzy lata, będzie dla tej grupy pracowników bardzo odczuwalna.

– Do większych pieniędzy łatwo się przyzwyczaić. Utrata tysiąca złotych będzie z pewnością bolesna – zauważa dr Kuzior.