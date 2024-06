Od początku czerwca br. obowiązują nowe wysokości kwot premii wypłacanych przez starostów w związku z promocją zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia. Wzrosły też kwoty ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu.

Nowe stawki zostały wprowadzone obwieszczeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 20 maja 2024 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu (M.P. z 2024 r. poz. 383).

Od 1 czerwca br. wynoszą one:

kwota premii stażowej wypłacanej przedsiębiorcom przez starostów w związku z promocją zatrudnienia bezrobotnych – 2222,60 zł (dla porównania: wcześniej było to 1995,10 zł);

maksymalna kwota ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu – 889,40 zł (wcześniej 798,30 zł), przy czym maksymalna kwota miesięcznej transzy to 148,70 zł (wcześniej było to 133,40 zł).

Pomoc dla firmy

Bon stażowy to mechanizm wsparcia, który jest adresowany do przedsiębiorców (pracodawców), a jest wypłacany przez starostę (w praktyce jednostkę organizacyjną powiatu, tj. powiatowy urząd pracy). Zasady jego przyznawania reguluje art. 66l ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: u.p.z.). Z jego treści wynika, że na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres sześciu miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres sześciu miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego, którego termin ważności określa starosta, następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Co istotne, premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Uzupełniająco warto dodać, że do stażu odbywanego w ramach bonu stosuje się ogólne regulacje dotyczące stażu, w tym określone w art. 53 ust. 1 oraz ust. 4–8 u.p.z. Z przepisów tych zaś wynika, że bezrobotny odbywa staż na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Program powinien określać:

1) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;

2) zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;

3) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;

4) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;

5) opiekuna osoby objętej programem stażu.

Ponadto nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, o którym mowa w ust. 4, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Stypendium dla bezrobotnego

Dodatkowo bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 u.p.z., wypłacane przez starostę (od 1 czerwca br. kwota stypendium z tytułu stażu wynosi 1994,40 zł brutto). Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca musi udzielić dni wolnych w wymiarze dwóch dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za te dni wolne oczywiście przysługuje stypendium. W doktrynie [M. Culepa, M. Rotkiewicz, D. Wołoszyn-Kądziołka, „Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz”, Warszawa 2015] akcentuje się, że: „bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. (…) Warunkiem skierowania bezrobotnego na staż w ramach bonu jest to, by pracodawca, u którego staż ten ma się odbywać, zobowiązał się do zatrudnienia – po zakończeniu stażu – tej osoby na okres 6 miesięcy. Zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą (art. 2 ust. 1 pkt 43 u.p.z.). Zobowiązanie pracodawcy nie może więc odnosić się do zawarcia z bezrobotnym po odbyciu stażu umowy cywilnoprawnej”. ©℗

Podsumowanie Po podwyżce o 227,50 zł bon stażowy nadal może być istotnym mechanizmem wsparcia dla pracodawców. Instrument ten z jednej strony umożliwia rozwój umiejętności bezrobotnego (potencjalnego pracownika), a z drugiej strony daje wsparcie finansowe pracodawcy. Co więcej, w ramach tego mechanizmu finansowo korzysta również bezrobotny. Co istotne, od tego miesiąca taka osoba może uzyskać (oprócz stypendium) także wyższy niż do tej pory zwrot kosztów przejazdów do i z miejsca odbywania stażu w formie ryczałtu do wysokości 889,40 zł, który wypłacany jest w miesięcznych transzach w wysokości 148,70 zł. Dla powiatowych urzędów pracy oznacza to, że muszą wypłacać wyższe kwoty ww. świadczeń w przypadku bezrobotnych do 30. roku życia. ©℗