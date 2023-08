Rada miasta planuje głosowanie nad uchwałą dotacyjną dotyczącą dofinansowania instalacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne. Zależy nam na tym, aby preferować mieszkańców, którzy płacą terminowo podatki, a nie dłużników. Czy można wprowadzić zapis, że dotacja dotyczy wyłącznie budynków, od których jest opłacany podatek od nieruchomości?

Z art. 403 ust. 4 prawa ochrony środowiska wynika m.in., że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z o finansach publicznych, udzielanej z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osób fizycznych, b) wspólnot mieszkaniowych, c) osób prawnych, d) przedsiębiorców;

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

W ust. 5 postanowiono z kolei, że „zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały”. Ponadto ust. 6 mówi, że „udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4”. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Bez dowolności

Przywołane regulacje prawne stanowią podstawę materialnoprawną m.in. dla rady gminy do wprowadzenia w życie uchwały dotacyjnej w zakresie zadań dotyczących ochrony środowiska. Takim zadaniem jest w szczególności dofinansowanie zainstalowania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne. Wymaga jednak podkreślenia, że powyższe upoważnienie ustawowe nie może być interpretowane w dowolny sposób przez jednostkę samorządową. W ramach uchwały dotacyjnej nie można bowiem wprowadzać zupełnie dowolnych zapisów, chociaż z perspektywy samorządu wydawać się mogą racjonalnym rozwiązaniem legislacyjnym. Do kategorii takich zapisów należy zaliczyć wspomniany w pytaniu zapis sugerujący, że wsparcie dotacyjne będzie dotyczyć nieruchomości, od których opłacany jest podatek od nieruchomości. W tym miejscu warto przypomnieć, że podatek od nieruchomości stanowi jedno z głównych źródeł dochodów gminy, a jest pobierany na podstawie specjalnych uchwał podatkowych przyjmowanych na podstawie delegacji ustawowej z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jak rozumieć zasady i tryb

W kontekście omawianej problematyki pomocne będzie stanowisko zawarte w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 20 lipca 2023 r. (nr 181/2023; źródło: https://bip.zielonagora.rio.gov.pl). W ramach rozstrzygnięcia nadzorczego weryfikowano postanowienia uchwały rady gminy w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zainstalowania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne. W uchwale znalazł się także zapis o treści: „Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć realizowanych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, rozumianych jako budynki służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, zgłoszonych do użytkowania, od których opłacany jest podatek od nieruchomości”.

W uzasadnieniu powołano się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 25 stycznia 2011 r. (sygn. akt I SA/Kr 1673/10), w którym podano, że poprzez zasady udzielania dotacji należy rozumieć „ogólne i generalne postanowienia określające, komu mogą być udzielone dotacje, jakie czynności ma wykonać podmiot ubiegający się o dotację, na jakie zadania może być udzielona dotacja oraz do jakiej wysokości. Zasady udzielania dotacji to także postępowanie z wnioskiem o udzielenie dotacji, wymagane dokumenty do rozpoznania wniosku, a także forma załatwienia wniosku”. Z kolei tryb udzielania dotacji to m.in. wymagania formalne, jakich powinny dopełnić podmioty ubiegające się o dotację, a także organ, do którego wniosek powinien być skierowany, tryb jego załatwienia oraz terminy przekazywania dotacji.

Niedopuszczalny warunek

W dalszej kolejności organ nadzoru stwierdził, że: „(..) z dyspozycji art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wynika upoważnienie dla organu stanowiącego gminy do wprowadzania w uchwale w ramach zasad udzielania dotacji lub trybu ich udzielania dodatkowego warunku, od którego uzależnione jest udzielenie dotacji w postaci opłacania od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, rozumianych jako budynki służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, zgłoszonych do użytkowania podatku od nieruchomości”. Ponadto podkreślono, że w świetle art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego ustanawiają, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów. Stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego. Wykonując swoje kompetencje prawodawcze, zawarte w upoważnieniach ustawowych, organy samorządu są zobowiązane działać ściśle w granicach tych upoważnień.

Podsumowując: nie ma podstaw, aby wprowadzać zapis w uchwale dotacyjnej uzależniający prawo do dotacji od opłacania podatku od nieruchomości od budynku, z którym związane jest dofinansowanie na zadanie związane ze zbiornikiem bezodpływowym. ©℗