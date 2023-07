Głównym celem prezydenckiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (druk nr 3278) jest wprowadzenie narzędzia prawnego ułatwiającego gminom nabywanie własności nieruchomości zajętych pod drogi, które pozostają we władaniu samorządów od co najmniej 20 lat. Wcześniej projekt pozytywnie zaopiniowały połączone sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Nowe przepisy będą dotyczyć tych tras, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są ogólnodostępne i mają utwardzoną nawierzchnię, odbywa się po nich ruch pojazdów i pieszych, są przeznaczone do korzystania przez nieokreśloną liczbę użytkowników, stanowią uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, a ich funkcja zbliżona jest do dróg publicznych i są z tymi trasami połączone.

Nabycie takich nieruchomości dokonywane byłoby w drodze decyzji wydawanej przez właściwego miejscowo starostę na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), złożony nie później niż do 31 grudnia 2035 r. Uregulowanie stanu prawnego dróg ma umożliwić samorządom dokonywanie nakładów inwestycyjnych, co jest niemożliwe na nieruchomościach, do których nie mają one tytułu prawnego.©℗