Tak przewidują przepisy zawarte w ustawie z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, która teraz trafi do podpisu prezydenta. Zawarte w ustawie regulacje zakładają, że utrata ważności orzeczeń będzie następować stopniowo, dzięki czemu uda się uniknąć sytuacji, gdy do powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności trafi w krótkim czasie duża liczba wniosków o wydanie nowego dokumentu do rozpatrzenia. Wydłużone orzeczenia będą tracić ważność w trzech terminach: do 31 grudnia 2023 r., 31 marca 2024 r. oraz 30 września przyszłego roku – w zależności od tego, kiedy upływała pierwotna data ich wygaśnięcia.

We wspomnianej ustawie znalazły się też zmiany dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, które są wypłacane osobom zajmującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zgodnie z nimi w przypadku śmierci krewnego opiekun nie będzie od razu tracił prawa do pomocy finansowej, bo będzie mu ona wypłacana do końca następnego miesiąca.