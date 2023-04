Potwierdziły się zatem ustalenia DGP, że Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) zostanie zreformowana – będzie wprowadzone m.in. kształcenie dualne. Takie poprawki zostały wniesione do rządowego projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Zmiany na etapie prac sejmowych zaproponował Sebastian Kaleta, poseł Solidarnej Polski z klubu PiS i wiceminister resortu sprawiedliwości.

Doktor Wojciech Federczyk, dyrektor KSAP, w rozmowie z DGP („Nie jestem rewolucjonistą”, nr 246/2022) nakreślił dokładnie taki sam mechanizm zmian, jak został zaproponowany przez wspomnianego posła. Placówka w dalszym ciągu będzie kształcić w trybie stacjonarnym przez 18 miesięcy. Dotyczyć ma to wyłącznie osoby niepracującej wcześniej w administracji publicznej. Z kolei zaproponowana zmiana przewiduje równoległe wprowadzenie możliwości kształcenia osób, które są już pracownikami urzędów. Będą oni mogli łączyć pracę zawodową z podwyższaniem kwalifikacji. Taka forma nauki została określona jako kształcenie dualne. Ono również będzie trwało 18 miesięcy. Zajęcia w KSAP potrwają do 6 miesięcy, w tym 18 tygodni będzie przeznaczone na sesje i 6 tygodni na staż zagraniczny. Co ciekawe, dotychczasowi słuchacze, którzy nie pracują w administracji, a także ci z kształcenia dualnego mają otrzymać jednolity status absolwenta szkoły i mianowanie. Decyzje o wyborze formy kształcenia będzie podejmował premier na wniosek dyrektora KSAP.