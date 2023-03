Rada gminy Kleszczów zakwestionowała rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin (Dz.U. z 2021 r. poz. 2444). Zgodnie z nim od 1 stycznia 2022 r. obszar tej miejscowości zmniejszył się o 2061,59 ha. Przez to dochody Kleszczowa w przeliczeniu na jednego mieszkańca spadły z 29,8 tys. zł do 17,6 tys. zł. Zyskał Bełchatów, w obręb którego włączono m.in. tereny elektrowni.

We wniosku do TK przedstawiciele Kleszczowa wskazują, że wyrównywaniu nierówności w szansach rozwoju jednostek samorządu terytorialnego służą inne instrumenty prawne aniżeli zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym kraju. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Bełchatowa mogło zostać zrealizowane na wiele różnych sposobów – poprzez działania własne tej gminy nakierunkowane na rozwój, czy silniejsze współdziałanie z gminami sąsiednimi w regionie dla wypracowania wspólnych rozwiązań służących równoważeniu rozwoju” – wskazują. Ponadto Rada Ministrów jako organ wyposażony w inicjatywę ustawodawczą mogła również – uznając występowanie nierówności w dochodach gmin regionu – przygotować propozycje zmian prawnych, które by im skuteczniej przeciwdziałały, np. wypracowując nowe mechanizmy redystrybucji dochodów podatkowych gmin.