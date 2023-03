Mowa o rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz.U. 2023 r. poz. 56, dalej: rozporządzenie MBP). Opublikowano je 9 stycznia, a na wdrożenie prowadzący instalacje przetwarzania odpadów komunalnych mieli tylko dwa tygodnie. Zdaniem branży jest ono bardziej rygorystyczne niż decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do procesu przetwarzania odpadów (Dz. Urz. UE z 2018 r. L208 s.38: dalej: BAT), do których instalacje ledwo co zdążyły się dostosować. Problem w tym, że o ile unijne wymogi mają charakter zaleceń i dopuszczają stosowanie innych metod niż wskazane (jeśli pozwalają one osiągnąć te same parametry dotyczące emisji), o tyle obowiązujące od 24 stycznia polskie przepisy są zbiorem konkretnych rozwiązań technicznych, które branża musi stosować.