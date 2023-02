Samorządy nie są też pewne, czy art. 37 ma zastosowanie do osób, które stały się dorosłe przed 1 lutego br., kiedy to nowelizacja ustawy weszła w życie. Jak wyjaśnia MRiPS, w tym zakresie nie były w niej zawarte przepisy przejściowe, które zakładałyby, że w stosunku do takich wychowanków obowiązują dotychczasowe regulacje. To zaś oznacza, że jeśli z jakichś powodów ich proces usamodzielniania nie powiedzie się, to na podstawie nowych przepisów one też będą mogły wrócić do pieczy zastępczej – o ile będą spełnione wspomniane warunki powrotu.