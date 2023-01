Co do zasady, biorąc pod uwagę obowiązujące regulacje, jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek. Umowę pożyczki regulują przepisy kodeksu cywilnego. Z art. 720 k.c. wynika m.in., że w ramach tej umowy dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.