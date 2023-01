Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) w codziennej działalności mają do czynienia głównie ze stosunkami administracyjnoprawnymi. Nie oznacza to jednak, że w ich praktyce nie pojawiają się stosunki cywilne. Jednostka samorządu terytorialnego jest bowiem osobą prawną i występuje w obrocie cywilnoprawnym. W związku z tym niejednokrotnie pojawia się konieczność dochodzenia przez nią należności o charakterze cywilnoprawnym. Najczęściej wynikają one z gospodarowania mieniem, np. z umów najmu, dzierżawy czy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, sprzedaży nieruchomości albo rzeczy ruchomych, jak również z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków, kar umownych itd - wyjaśnia Natalia Gwiazda, radca prawny w dziale prawa cywilnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

Należy przy tym pamiętać, że ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2414; dalej: u.f.p.) zobowiązuje jednostki sektora finansów publicznych do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Aby prawidłowo wypełniać obowiązki związane z gospodarowaniem środkami publicznymi, pracownicy urzędów muszą znać szczegółowe zasady dotyczące regulowania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. Odpowiadamy zatem na wybrane pytania w powyższym temacie stawiane przez urzędników podczas szkoleń. O co urzędnicy pytają na szkoleniach