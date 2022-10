W uzasadnieniu ustawy czytamy, że w trudnych czasach to organy administracji rządowej i samorządowej powinny odgrywać wzorcową rolę w zakresie efektywności energetycznej. W związku z tym art. 37 nakłada na kierowników jednostek sektora finansów publicznych (m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki) obowiązek ograniczenia zużycia energii. Już w grudniu br. ma się ono zmniejszyć o 10 proc. w stosunku do średniorocznego zużycia z lat 2018–2019. Na rok 2023 punktem wyjścia będzie tegoroczne zużycie, w stosunku do którego również będzie trzeba zaoszczędzić 10 proc. prądu. W przypadku urzędów państwowych czy samorządowych nie ma jednak mowy o jakichkolwiek zachętach – kto nie dopełni tego obowiązku, musi się liczyć z karą do 20 tys. zł. Weryfikacją efektów oszczędzania zajmie się prezes Urzędu Regulacji Energetyki, do którego kierownicy jednostek będą przesyłać specjalny raport do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek.