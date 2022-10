Obowiązek opracowania takiego programu wynika z art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249). Jest on przyjmowany w formie uchwały Rady Ministrów, która została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu. W poprzednich latach program miał charakter wieloletni, ale od 2021 r. ma roczną perspektywę czasową, co jest uzasadniane trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy.