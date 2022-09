Wprowadzona przez rząd tarcza energetyczna to wsparcie kierowane nie tylko do rodzin, lecz także do szpitali, szkół, żłobków, domów pomocy społecznej oraz innych instytucji, które muszą radzić sobie z rosnącymi cenami opału. Dla nich przewidziany jest specjalny dodatek, ale przepisy regulujące jego wypłacanie budzą wątpliwości samorządów. Dlatego chcą je poprawić, a swoje propozycje zmian przekazały właśnie do resortu klimatu.