– Zgody na palenie śmieciami nie ma i nie będzie – mówi z kolei burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula. – Mamy straż miejską i ona ma odpowiednie uprawnienia do sprawdzania tego, co się spala w domowych piecach. Możemy też dokonywać takich badań i nasza straż miejska będzie to robiła. Mówienie, że palenie wszystkim poza oponami jest dopuszczalne, to brak odpowiedzialności za zdrowie i życie Polaków – irytuje się włodarz Krosna Odrzańskiego.