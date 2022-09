Ma on na celu m.in. wprowadzenie przepisów zapewniających stosowanie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz utworzenia i użytkowania SIS w dziedzinie odpraw granicznych. Ponadto wprowadza do prawa krajowego przepisy, głównie o charakterze kompetencyjnym, wskazujące organy właściwe do realizacji zadań przewidzianych w tych rozporządzeniach.