Czy wójt gminy może zmienić zarządzeniem uchwałę budżetową, aby przesunąć środki z działu 900 do działu 926 klasyfikacji budżetowej? Chodzi o ok. 100 tys. zł na zakup placu zabaw dla dzieci. W wakacje sesje rady gminy są rzadko, więc wójt nie chce czekać kilku tygodni na zmianę budżetu przez radę gminy. Ponadto wójt dysponuje upoważnieniem do zaciągania zobowiązań od rady gminy.

Kwestie związane z zaciąganiem zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego powinny być zasadniczo rozpatrywane z odwołaniem do stosownych regulacji ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). W pytaniu chodzi o zaciągnięcie zobowiązania, zapewne wskutek udzielenia zamówienia publicznego określonemu wykonawcy wybranemu w procedurze zamówień publicznych, do czego zresztą zobowiązuje jednostki sektora finansów publicznych art. 44 ust. 4 u.f.p. Jednak zanim dojdzie do zaciągnięcia takiego zobowiązania, w budżecie JST muszą zostać zabezpieczone środki na ten cel. Kompetencję w tym zakresie przedmiotowym posiadają – w zależności od charakteru zmian budżetowych – organ stanowiący lub organ wykonawczy danej jednostki. Z upoważnieniem i bez niego