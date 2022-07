Do tej pory wyłącznie prezes Rady Ministrów może zlecić realizację zadań publicznych z pominięciem tego trybu i to „w szczególności ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny”. A zdaniem autorów projektowanej regulacji jest to nieadekwatne wobec potrzeb w zakresie udzielania wsparcia finansowego Polonii i Polakom za granicą. Z tego względu rozszerzono możliwość pozakonkursowego udzielania dotacji o ministra spraw zagranicznych oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego – w zakresie obszarów o szczególnych uwarunkowaniach politycznych lub z uwagi na charakter zadania, w przypadku którego konieczne jest podjęcie szybkiego działania, nieprzewidzianego albo niezaplanowanego (pisaliśmy o tym w tekście „Część pomocy dla Polonii poza trybem konkursowym”, DGP nr 226/2021). Zgodnie z projektem te organy będą mogły zlecić realizację zadań publicznych na rzecz fundacji utworzonej przez Skarb Państwa z pominięciem otwartego konkursu ofert.