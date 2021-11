Co do zasady organy administracji publicznej mogą zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań zaliczanych do sfery publicznej przede wszystkim poprzez udzielenie dotacji. Odbywa się to na drodze otwartego konkursu ofert, ale z pewnymi wyjątkami, bo ustawa dopuszcza też inne tryby powierzania lub zlecania zadań. Konkurs może być pominięty, w razie wystąpienia np. klęski żywiołowej, przez prezesa Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego albo ważny interes społeczny, a także przez ministra spraw wewnętrznych w przypadku zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa.