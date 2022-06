Analizując zadane pytanie, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że umowa kredytowa to tzw. tytuł dłużny. Ma to normatywne uzasadnienie w przepisach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, a mianowicie w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.