Do przyznania tego uprawnienia zastrzeżenia wniósł wojewoda. Jego zdaniem doszło do naruszenia art. 59 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.). Stanowi on, że to rada gminy w uchwale określa warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat żłobkowych. Nie jest możliwe scedowanie tego prawa na inny organ. Wojewoda zwrócił uwagę, że rada posłużyła się niedookreślonymi pojęciami: ważnego interesu, interesu publicznego oraz względów społecznych. Nie zdefiniowała ich, przyznając tym samym zupełną swobodę w ich interpretowaniu dyrektorowi żłobka i pozostawiając mu luz decyzyjny.