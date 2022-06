Brak tłumaczy i krótki termin na ustanowienie opiekuna tymczasowego to najważniejsze wyzwania, jakie temu towarzyszą. Mimo to, w większości przypadków udaje się to zrobić w ciągu wymaganych przepisami trzech dni.

Od ponad dwóch miesięcy sądy rodzinne zajmują się ustanawianiem opiekunów tymczasowych dla dzieci z Ukrainy, które przyjechały do Polski bez rodziców. W większości przekroczyły one granicę z innym członkiem rodziny lub niespokrewnioną osobą; są wśród nich także dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej - wszystkie muszą mieć osobę, która będzie się nimi zajmować i podejmować decyzje w ich sprawach. Taką właśnie rolę pełni opiekun tymczasowy i, jak wynika z danych przekazanych DGP przez Ministerstwo Sprawiedliwości , do tej pory sądy ustanowiły ich 19,2 tys. dla 23 tys. małych uchodźców. Trudny czas