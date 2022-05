Jednak, jak wskazują autorzy projektu (grupa posłów z różnych klubów opozycyjnych), w obecnym stanie prawnym brakuje regulacji umożliwiającej wypłatę rekompensat rolnikom i hodowcom za straty spowodowane przez ptaki objęte ochroną. Tymczasem ich populacja stale rośnie, co sprawia, że kolejne wizyty zwierząt na polach uprawnych czy w stawach wiążą się z koniecznością dokonania ponownych zasiewów, a co za tym idzie – potrzebą zakupu nowych nasion i wykonaniem prac polowych. – Na dzisiaj jedynym, jednocześnie mało skutecznym sposobem próby ochrony plonów przed szkodami, jest odstraszanie, np. metodą bukową albo przez puszczanie nagrań odgłosów naturalnych wrogów ptaków, na co jednak wymagane jest zezwolenie w przypadku chronionych ptaków – argumentują projektodawcy (chodzi o zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwo od zakazu płoszenia i niepokojenia ptaków objętych ochroną gatunkową – red.).