Z powyższych zapisów należy wnioskować, że wskazana umowa na zakup nieruchomości przez powiat stanowi ww. tytuł dłużny wpływający na gospodarkę finansową powiatu. Konsekwencją zaliczenia umowy cywilnoprawnej do ww. kategorii tytułu dłużnego jest konieczność posiadania przez organ wykonawczy (w podanym stanie faktycznym przez zarząd powiatu) upoważnienia do zaciągania tego zobowiązania udzielonego przez organ stanowiący, przy jednoczesnym ustaleniu przez ten organ limitu zobowiązań. Powinność ustalenia upoważnienia dla organu wykonawczego i limitu zobowiązań ma zaś normatywne podstawy w art. 212 ust. 1 pkt 6a w związku z ust. 2 pkt 1a ustawy o finansach publicznych. Z podanych regulacji wynika, że po pierwsze uchwała budżetowa określa limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6. Po drugie w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1.