– Poproszę o zebranie informacji dotyczących samorządów, w których jest 95–100 proc. ryzyko, że dana inwestycja nie zostanie zrealizowana. Będą to zanonimizowane dane . Przygotujemy wykaz dla kancelarii premiera, który odpowie na pytania, gdzie jest największy problem i jaka jest to część czterech tysięcy zaakceptowanych pozytywnie inwestycji – zapowiedziała.

Z wypowiedzi prezes BGK wynika, że bank ostrożnie podchodzi do umożliwienia korekty złożonych i zaakceptowanych wniosków, które są uzasadniane inflacją. Według Beaty Daszyńskiej-Muzyczki takie rozwiązanie będzie blokować prace komisji działającej przy kancelarii premiera i prowadzić do opóźnień. Komisja ta rozpatruje obecnie wnioski złożone w drugim naborze, a wkrótce zajmie się tymi składanymi przez gminy popegeerowskie i uzdrowiskowe. Prezes BGK zaznacza, że sprzeciw wobec możliwości korygowania wniosków mogłyby wyrazić samorządy , których wnioski w pierwszym naborze nie zostały zaakceptowane. Zapowiedziała jednak, że będzie na ten temat rozmawiać z przedstawicielami KPRM.

Przypomnijmy, że czas na ogłoszenie przetargów został wydłużony z sześciu do dziewięciu miesięcy od otrzymania wstępnej promesy inwestycyjnej. BGK poinformował, że uchwałę wprowadzającą zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych rząd przyjął 26 kwietnia. Oznacza to, że samorządy, które otrzymały dofinansowanie w pierwszej edycji programu, mogą ogłosić postępowanie zakupowe do 18 sierpnia 2022 r. Jest więc możliwość przeprowadzenia kolejnego przetargu.

Wydłużono także czas na złożenie do BGK oświadczenia o podpisaniu umowy z wykonawcą – co jest konieczne do otrzymania promesy inwestycyjnej – z 14 do 30 dni roboczych. BGK zaznacza, że termin ten dotyczy również samorządów, które spóźniły się ze złożeniem oświadczenia.