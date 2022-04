Samorządowcy zwracają uwagę na dwie grupy problemów dotyczących kwestii właścicielskich przy realizacji inwestycji. Jedna to sytuacja, w której trudno jest dotrzeć do właściciela nieruchomości albo go nie ma. – W przypadku postępowań spadkowych czy w przypadku nieruchomości objętych postępowaniem sądowym, kiedy występują roszczenia, wtedy rzeczywiście jest duży kłopot, w jaki sposób przygotować inwestycję – podkreśla Marek Wójcik. Zdarzają się również sytuacje, w których właściciel jest znany i świadomie utrudnia dostęp do nieruchomości. – Na poziomie planowania dobrze by było, gdybyśmy mogli jednak na tę nieruchomość wejść i spróbować zbadać stan faktyczny, stan techniczny – dodaje.