Już od 1 lipca, a więc za trzy miesiące, informacje o wszystkich kontraktach przekraczających wartość 500 zł, które od początku tego roku zostały zawarte przez organy publiczne – w tym JST – będą jawne i trafią do rejestru prowadzonego przez ministra finansów. Dotyczy to umów w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej czy szczególnego rodzaju. Nie będzie to jednak ewidencja umów, jak sądzą niektórzy urzędnicy, a dość szczegółowy zestaw danych o treści danego kontraktu. Niestety regulacja wprowadzona nowelizacją kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw z 14 października 2021 r. (obowiązek wpisu do rejestru został zawarty w nowo dodanym art. 34a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dalej: u.f.p.) rodzi wiele pytań. Staramy się odpowiedzieć na niektóre z nich, zaznaczając, że przepisy w niektórych miejscach nie dają konkretnych wskazówek i wiele wątpliwości rozwieją dopiero praktyka oraz orzecznictwo.

1. Jakie podmioty będą musiały przekazywać informacje do rejestru umów? Artykuł 34a u.f.p. wskazuje, że chodzi o umowy zawarte przez jednostki sektora finansów publicznych , czyli: