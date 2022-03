Z analizy przepisów specustawy ukraińskiej (wraz z aktami wykonawczymi do niej) wynika, że świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje w odniesieniu do poszczególnych obywateli Ukrainy, a nie osoby zapewniającej im pomoc. Innymi słowy, złożenie wniosku przez jedną osobę, która oświadcza, że zapewniła danym obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie (wsparcie wypłacane jest z dołu za udzieloną już pomoc), obliguje do rozpatrzenia tego wniosku i – w przypadku pozytywnego jego rozpatrzenia – wypłaty świadczenia wnioskodawcy w pełnej wysokości – czyli 40 zł za osobę za dzień. Ewentualne późniejsze rozliczenia pomiędzy osobami, które faktycznie zrzuciły się na pomoc obywatelom Ukrainy, jest kwestią wewnętrzną tych osób.