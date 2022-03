Od 16 marca br. ruszy specjalny rejestr, dzięki któremu Ukraińcy będą mogli ubiegać się o przyznanie numerów PESEL. Ułatwi im on zakładanie firm czy korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, a także dostęp do takich świadczeń jak 500+ i jednorazowy zasiłek w wysokości 300 zł. Nowe przepisy przyznają Polakom, którzy goszczą w swoich domach uciekinierów, prawo do pomocy w wysokości 40 zł za jedną osobę dziennie. Tak wynika z ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583). W ciągu kilku dni przeszła ona przez Sejm i Senat. Prezydent podpisał ją zaledwie po kilku godzinach od rozpatrzenia senackich poprawek przez posłów, jeszcze tego samego dnia została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w życie. Rząd już jednak zapowiada, że nie wyklucza nowelizacji tych przepisów.