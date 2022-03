Sprawa dotyczyła złożenia do depozytu sądowego ponad 23,4 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2004–2008. O taką kwotę toczył się spór między miastem R. a Kompanią Węglową SA. Prezydent miasta R. wydał decyzje ustalające wysokość daniny od dwóch kopalń należących do Kompanii Węglowej. Ta zakwestionowała je przed wojewódzkim sądem administracyjnym, a on uchylił je ze względu na przedawnienie zobowiązań.