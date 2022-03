I tak dotacja należna gminie za przyznanie kart dla wszystkich członków nowej rodziny – niezależnie od tego czy wniosek dotyczy dokumentów dla rodziców z dziećmi, czy samych rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – będzie od marca przez następne 12 miesięcy wynosić 18 zł (do końca lutego było to 17 zł). Z 4 zł do 5 zł wzrosła wysokość dotacji w przypadku, gdy po przyznaniu dokumentu rodzinie wielodzietnej doszło do zmiany w liczbie jej członków skutkującej koniecznością przyznania kolejnej karty oraz w sytuacji, gdy gmina będzie stwierdzać utratę prawa do posiadania karty, bo osoba wchodząca w jej skład przestała spełniać przesłanki warunkujące korzystanie z tego dokumentu.