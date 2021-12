Przedstawiciele powiatu uznali, że Samorządowa Karta Praw Rodziny, w przeciwieństwie do tzw. uchwał anty-LGBT nie zawiera określeń dyskryminujących. Zaś umieszczenie go w Atlasie Nienawiści miało pogorszyć wizerunek powiatu, podważając jego wiarygodność oraz doprowadzając do utraty zaufania. Powiat domagał się pisemnych przeprosin, które miały zostać wysłane do jednostki samorządowej, zamieszczone na stronie internetowej i po przetłumaczeniu na język angielski wysłane do wszystkich eurodeputowanych. Żądał też zorganizowania konferencji prasowej w siedzibie PAP i przed siedzibą PE oraz zasądzenia 20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała.