Interesu prawnego nie można jednak rozumieć jako interesu majątkowego, na co wskazał m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II OSK 2099/16). Otóż stwierdził on, że „interesu prawnego, o jakim mowa w art. 25a u.s.g., nie można utożsamiać wyłącznie z interesem majątkowym, gdyż nie są to pojęcia tożsame, aczkolwiek niejednokrotnie przez pojawiający się element majątkowy powiązane ze sobą”. Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 17 maja 2016 r. (sygn. akt II SA/Wr 229/16) wyjaśnił, że „pod pojęciem interesu prawnego należy rozumieć osobisty, konkretny i aktualny prawnie chroniony interes, który może być realizowany na podstawie określonego przepisu , bezpośrednio wiążący się z indywidualnie i prawnie chronioną sytuacją strony. Radny nie może więc brać udziału w głosowaniu w sprawach, które dotyczą jego osoby, z uwagi na to, że z mocy art. 25a u.s.g. podlega wyłączeniu”.