Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu: „Ustalana na lata 2022‒2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu”. Gdyby przepis nie został zmieniony, organy wykonawcze do wyliczania relacji długu do dochodów bieżących mogłyby zastosować tylko wskaźnik trzyletni, przejściowy. Okres siedmioletni, który dla niektórych gmin może być korzystniejszy, mogłyby zacząć stosować dopiero od 2026 r.