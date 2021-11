Doktor Aleksander Nelicki, ekspert w zakresie finansów publicznych, twierdzi, że gminy nie powinny się obawiać, czy zdążą te pieniądze wykorzystać. - Dostają je jako subwencję, czyli same decydują, co mają z nimi robić - mówi ekspert. I dodaje, że jedyny obowiązek nałożony na JST w zakresie wykorzystania tej subwencji związany jest z tym, że w ciągu trzech lat należy wydać równowartość uzyskanej kwoty na dofinansowanie inwestycji - odpowiednio na wodociągi bądź kanalizację. Ale nie znaczy to, że chodzi o konkretnie te pieniądze, które przyznał gminom rząd. Jeśli np. postępowanie przetargowe czy realizacja inwestycji będzie się przeciągać, to można wydać subwencję na coś innego, a do końca 2024 r. sfinansować inwestycję ze środków własnych. - Te kwoty wpadają w budżet i jak każda subwencja mogą być przeznaczone na cokolwiek - przypomina Nelicki. Sprawozdanie rozliczające równowartość tej subwencji i inwestycji trzeba będzie złożyć wojewodzie. Ale, jak mówi Aleksander Nelicki, w razie nieuznania inwestycji sankcja jest słaba. Jeżeli wojewoda uzna, że gmina nie wydała odpowiednio środków, to przepadną jej pieniądze z rezerwy subwencji za 2025 r., a są to pieniądze relatywnie małe.

Nowelizacja ustawy o dochodach JST nie precyzuje, w jaki sposób dokonać przesunięcia subwencji na kolejne lata. - Na etapie uchwalania ustawy tego nie załatwiono, a teraz jest już za późno. Ustaliliśmy więc z rządem, że dojdziemy do porozumienia i regionalne izby obrachunkowe wynajdą jakąś formułę - mówi Leszek Świętalski. O ile, czego obawiały się niektóre JST, nie ma problemu z przeniesieniem kwoty na kolejne lata, bo z samej ustawy wynika, że na wykonanie inwestycji jest czas do 2024 r., to kłopot polega na tym, jak to wpisać w budżet . - Pieniądzom tym należy nadać status przychodu, a nie dochodu - przekonuje radca prawny Marcin Nagórek. Problemem jest jednak definicja przychodu z ustawy o finansach publicznych, subwencja bowiem w niej wprost nie występuje. Można jednak uznać, że właśnie w ten sposób należy te środki zakwalifikować. [opinia]

Opinia eksperta

Radca prawny Marcin Nagórek

Z dostępnych informacji wynika, że środki z części subwencji na wodociągi i kanalizację mają faktycznie wpłynąć na rachunki budżetowe gmin w grudniu br., najpewniej w drugiej połowie tego miesiąca. W tych okolicznościach przeprowadzenie ewentualnych inwestycji w 2021 r. jest w praktyce niemożliwe. Jednostki sektora finansów publicznych są bowiem zasadniczo zobligowane do stosowania art. 44 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1981), z którego wynika, że co do zasady należy zawierać umowy zgodnie z regulacjami o zamówieniach publicznych, a to wymaga czasu. Z tej racji, a także dlatego, że omawiane inwestycje wymagają wielomiesięcznych, a nawet dłuższych terminów wykonania, powstanie konieczność odpowiedniego ich ujęcia w budżecie gminy na 2022 r. W roku 2021 środki tylko wpłyną do budżetu gminy, więc staną się jednym ze źródeł dochodów, których gmina nie będzie w stanie wykorzystać. Konstruując budżet na 2022 r., będzie więc musiała odpowiednio je skategoryzować.

Z rządową subwencją jest jeszcze jeden problem. Przeznaczona jest ona bezpośrednio dla gmin, a nie dla spółek komunalnych, które zajmują się usługami wodociągowo-kanalizacyjnymi w wielu miejscowościach. Jak im więc to wsparcie przekazać? Część ekspertów uważa, że w przepisach mamy chaos, a przynajmniej poważną lukę. Nigdzie nie jest bowiem napisane, w jakiej formie należy to zrobić, by nie zakwestionowała tego regionalna izba obrachunkowa, a wojewoda zaakceptował informację, którą gmina będzie zobowiązana mu przedłożyć. Dotychczas, jeżeli środki na inwestycje pochodziły z jakichkolwiek programów, to wiązało się to z konkretnymi regulacjami czy przepisami dotyczącymi sprawozdawczości, określeniem, czy np. nowe sieci można oddać w dzierżawę, czy wnieść aportem, jak postępować z prywatnymi podmiotami. Jak twierdzi dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów i przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, pieniędzy na inwestycje w wodociągi i kanalizację nie można przekazać spółce dotacją. Według niego najprościej byłoby, gdyby gmina sama wykonała inwestycje i wniosła ją aportem do spółki. Jednak to wymaga rozpisania przez nią przetargu i znalezienia odpowiedniego wykonawcy, a z tym gminy, które przekazały zadania wodociągowo-kanalizacyjne spółkom, często nie mają doświadczenia. Ekspert dodaje, że gdy robi to gmina, to nie czuje się ona jak właściciel, bo wie, że w przyszłości nie ona będzie tę inwestycję eksploatować. Wskazuje też na problemy z finansowaniem, do których może dojść w tych JST, w których działają spółki międzygminne czy podmioty prywatne.