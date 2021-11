odpowiedź Dyrektywa o ochronie sygnalistów przewiduje możliwość przedłużenia terminu na wdrożenie opisanych mechanizmów w przypadku podmiotów prawnych w sektorze prywatnym zatrudniających od 50 do 249 pracowników do 17 grudnia 2023 r. O przesunięciu traktuje również projekt polskiej ustawy, dając pracodawcom z sektora prywatnego zatrudniającym pracowników we wskazanym przedziale dodatkowe dwa lata na dostosowanie się do nowych regulacji. Dotyczy to jednak wyłącznie sektora prywatnego. To oznacza, że jednostki publiczne zatrudniające co najmniej 50 pracowników są zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu ustawy objęte obowiązkami w niej wskazanymi. Jednostki zatrudniające mniejszą liczbę pracowników mają prawo , a nie obowiązek tworzenia procedur ochrony sygnalistów. Co w tym miejscu ważne, zgodnie z definicją przyjętą w projekcie polskiej ustawy pracownikiem jest pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2432; dalej: k.p.) oraz pracownik tymczasowy.