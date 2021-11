Kolejna ważna zmiana dotyczy aplikacji internetowych podmiotu publicznego. Doświadczenia z wdrażaniem ustawy pokazały bowiem, że ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych jest często niemożliwe z uwagi na uwarunkowania technologiczne, które nie pozwalają na modyfikację kodu oprogramowania będącego podstawą aplikacji. Inną przeszkodą są wymogi licencyjne, które zakazują jakiejkolwiek ingerencji w zawartość aplikacji. Z tych powodów resort cyfryzacji zaproponował, aby w ustawie złagodzić obowiązujące wymogi w stosunku do aplikacji mobilnych w taki sposób, że mają być dostępne one cyfrowo wtedy, gdy jest to możliwe.