Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało rekompensatę dla gmin za niekorzystną zmianę w opodatkowaniu wiatraków wprowadzoną w 2018 r. Problem w tym, że obejmie ona jedynie okres od 1 stycznia 2018 r. do 13 lipca 2018 r. Łącznie samorządy otrzymają ok. 278 mln zł, czyli ponad połowę mniej, niż liczyły. Tak wynika z projektu ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Ma wejść w życie 5 lutego 2022 r.

Projekt to pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł (wyrok z 22 lipca 2020 r., sygn. akt K4/19), że przepis wprowadzający zmiany w opodatkowaniu wiatraków w połowie 2018 r. (i to z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.) jest niekonstytucyjny. Naruszył on bowiem zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz. Przepis ten utraci moc 5 lutego 2022 r., czyli po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia orzeczenia.

Projekt jednak nie podoba się samorządowcom. – Propozycja rządu jest dla nas nie do zaakceptowania – mówi wprost Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO). – Przede wszystkim gminom należy się rekompensata za cały rok podatkowy, a nie jedynie za pół. Samorządy planując budżet na 2018 r., zakładały konkretne wpływy podatkowe, które straciły. Z naszych wyliczeń wynika, że przez zmianę zasad poszkodowanych zostało od 170 do nawet 250 gmin na łączną kwotę 650 mln zł. Tymczasem propozycja rządu chce nam zwrócić niespełna połowę. Nie zgadzamy się na to – zaznacza wójt Kobylnicy.

Projekt zakłada, że rekompensata będzie wliczona do dochodów gmin. Samorządowcy obawiają się, że to spowoduje znaczny ich wzrost, przez co wpadną w janosikowe. – Z uwagi na wzrost dochodów w 2022 r. z tytułu rekompensat, niektóre samorządy mogą popaść w kolejne kłopoty finansowe, bo zostaną pozbawione subwencji wyrównawczej i jeszcze będą musiały zapłacić janosikowe. Dlatego zwracam się o rozważenie przez rząd możliwości, aby kwota z rekompensat nie wliczała się do dochodów gmin – mówi Leszek Kuliński.