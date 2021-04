Stosownie do zapisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości jednostka budżetowa powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Zakres polityki rachunkowości jest szeroki. Jest to również niezwykle istotna część rachunkowości jednostki, ponieważ właśnie w tej dokumentacji określa się wszystkie najważniejsze wybrane zasady i rozwiązania stosowane przez daną jednostkę w zakresie prowadzenia rachunkowości. Politykę rachunkowości wprowadza się zarządzeniem kierownika jednostki. Taką samą zasadę stosuje się przy wprowadzaniu zmian do niej. Oznacza to, że kierownik jednostki w formie pisemnej aktualizuje przyjęte zasady rachunkowości, co przybiera to formę zarządzenia. Dokument ten jest aktem wewnętrznym obowiązującym wszystkich pracowników jednostki.