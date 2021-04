Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: ustawa o przekształceniu) takiej możliwości nie przewiduje. Co więcej, analiza regulacji skłania do wniosku, że gmina nie może tej kwestii (tj. długu poprzedniego właściciela) w ogóle rozstrzygać w przypadku wpłynięcia zamiaru uiszczenia tej opłaty przez nowego właściciela. Zgodnie z art. 7 ust. 7 ww. aktu właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Jej wysokość odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu, o którym mowa w ust. 6 albo 6a. Właściwy organ w myśl art. 7 ust. 8 ustawy o przekształceniu informuje właściciela na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty – po uwzględnieniu lub udzieleniu bonifikaty – w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy o przekształceniu po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Warto zauważyć, że żaden z cytowanych przepisów nie uprawnia, ani nie zobowiązuje gminy, by ta nowego właściciela informowała o istnieniu zaległości w uiszczaniu opłat przekształceniowych.

Odnosząc się do drugiego pytania, dotyczącego odpowiedzialności nowego właściciela, otóż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o przekształceniu obowiązek wnoszenia opłaty przez 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. – Z tego przepisu wynika, że każdoczesny właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wnoszenia opłaty jedynie za okres od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości – wyjaśnia Łukasz Łanoszka. I dodaje, że organowi nie przysługuje uprawnienie do domagania się od nowego właściciela zapłaty za okresy poprzednie. – Roszczenie wpisane w dziale III księgi wieczystej nie ma charakteru ograniczonego prawa rzeczowego, tj. nie jest to hipoteka zabezpieczająca należność, skuteczna wobec każdoczesnego właściciela nieruchomości – dodaje prawnik. Według niego jest ono jedynie informacją o ustawowym obowiązku wnoszenia opłaty przez każdoczesnego właściciela. Łukasz Łanoszka uważa też, że nie da się na podstawie tego roszczenia prowadzić egzekucji skierowanej do nieruchomości z powodu nieuiszczenia opłaty przekształceniowej przez poprzedniego właściciela. Ponadto ekspert dodaje, że opłaty za lata 2019 i 2020 gmina powinna dochodzić indywidualnie od poprzedniego właściciela.

Jeśli dotychczasowy użytkownik wieczysty zapłacił z góry wszystkie opłaty roczne za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, które potem odsprzedał, to nabywca i tak musi uiścić opłatę przekształceniową, gdyż tak wynika z art. 8 ustawy o przekształceniu – twierdzi dr Magdalena Niziołek, radca prawny, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i samorządu terytorialnego. Również Łukasz Łanoszka, partner i radca prawny w kancelarii Konieczny, Wierzbicki, uważa, że nie ma żadnej podstawy, by zaliczyć opłaty roczne wniesione z tytułu użytkowania wieczystego za lata przed uwłaszczeniem na poczet opłaty przekształceniowej. Przed uwłaszczeniem danej osobie przysługiwało tylko prawo użytkowania wieczystego, czyli prawo do odpłatnego korzystania z nieruchomości przez określony czas (ale bardzo wydłużony). – Z tego tytułu dana osoba wnosiła opłaty, lecz nie były one zaliczane w żaden sposób na cenę nieruchomości – po upływie terminu prawa użytkowania wieczystego, użytkownik po prostu musiałby nieruchomość zwrócić (względnie przedłużyć okres użytkowania) – tłumaczy mec. Łanoszka. – Natomiast przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości polega na tym, iż ustawodawca przekazuje byłemu użytkownikowi prawo własności nieruchomości – i za to prawo musi zapłacić cenę nieruchomości określoną przez ustawodawcę w ustawie o przekształceniu – mówi prawnik. Z kolei Agata Netyks, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k., podkreśla, że ustawodawca nie zdecydował się na objęcie tą preferencją wszystkich następców osób fizycznych, które opłaciły użytkowanie wieczyste za cały okres, a wyłącznie spadkobierców takich osób. – Przepis ten wskazuje jednoznacznie, że prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłaty za przekształcenie wynikającego z art. 8 pkt 2 lit. a ustawy przekształceniowej przysługuje jedynie spadkobiercom osób fizycznych, które kiedyś jednorazowo wniosły opłatę za użytkowanie wieczyste za cały okres – uważa Agata Netyks. Jej zdaniem uprawnienie to nie dotyczy osób, które nabyły prawo do użytkowania wieczystego w drodze umowy sprzedaży, darowizny czy zamiany. Wskazuje ponadto, że przyznanie ww. uprawnienia osobom, które nabyły nieruchomość w drodze czynności prawnej (zarówno odpłatnej, jak i pod tytułem darmym), było przedmiotem petycji, która została rozpatrzona negatywnie przez sejmową komisję do spraw petycji na posiedzeniu 30 sierpnia 2019 r. W tej kwestii wypowiedziało się Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ( https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/przeksztalcenie-uzytkowania-wieczystego-we-wlasnosc). Resort w niej wskazał, że zwolnienie, o którym mowa w art. 8 pkt 2 lit. a ustawy o przekształceniu ma charakter ściśle osobisty, a zatem nie będzie dotyczyło beneficjentów przekształcenia, którzy nabyli użytkowanie wieczyste od osoby uprawnionej w drodze czynności prawnej (np. umowy sprzedaży lub darowizny).

Odnosząc się do drugiego pytania, dotyczącego żądania zwrotu uiszczonych opłat rocznych za okres przekraczający 20 lat, niestety zdaniem prawników nie ma podstaw do wystąpienia do gminy z takim wnioskiem. W ocenie Agaty Netyks jednorazowa opłata roczna za cały okres użytkowania wieczystego została uiszczona przez poprzedniego użytkownika wieczystego, a nie przez osobę, która obecnie jest obowiązana do poniesienia ciężaru opłaty przekształceniowej. Dlatego wskazuje, choć nabywca mógł ponieść w jakimś stopniu ciężar tej opłaty, bowiem mogła być ona uwzględniona przez zbywcę w cenie nabycia prawa użytkowania wieczystego, to jednak trudno dopatrzeć się w przepisach podstaw do jej zwrotu na rzecz obecnego użytkownika. Agata Netyks tłumaczy, że opłaty roczne za użytkowanie wieczyste oraz jednorazowe opłaty za przekształcenie mają zupełnie odmienny charakter, są oparte na innych podstawach prawnych. – Opłaty roczne wniesione jednorazowo za cały okres użytkowania wieczystego nie oznaczały dla użytkowników wieczystych nabycia nieruchomości na własność, a zwalniały ich tylko z obowiązku ponoszenia opłat rocznych przez dalszy okres użytkowania wieczystego – wyjaśnia. I dodaje, że świadczenie, które spełnili wówczas użytkownicy wieczyści, było ekwiwalentem za ustanowienie użytkowania wieczystego i możliwość wykonywania tego prawa, a nie – za przeniesienie własności. – Trudno więc dostrzec podstawy do przyjęcia, by uiszczenie opłaty przekształceniowej przez nowego właściciela dawało mu prawo do ubiegania się o zwrot choć części opłaty za użytkowanie wieczyste uiszczonej w przeszłości w formie jednorazowej przez zupełnie inną osobę – kwituje Agata Netyks. Również mec. Wojciech Gwóźdź, radca prawny w Poznańskich Inwestycjach Miejskich Sp. z o.o., twierdzi, że nabywcy prawa użytkowania wieczystego nie przysługuje roszczenie o zwrot nadpłaconych opłat za użytkowanie wieczyste (o ile faktycznie zostały one nadpłacone), albowiem to nie on, a jego poprzednik prawny je uiścił.