Część gmin odejmuje od stawki za odpady tzw. wodę bezpowrotnie zużytą, stosowaną przede wszystkim do podlewania roślin, co wymaga wprowadzenia dodatkowych podliczników obliczających zużycie wody, która nie wraca do kanalizacji lub szamba. Innym wyjściem jest ustalenie opłaty na podstawie sześciu miesięcy roku przypadających na jesień i zimę.

Wodomierz główny przy obliczaniu opłaty za śmieci może być przypisany tylko do jednej nieruchomości. To niekiedy prowadzi do absurdów. Dla przykładu. W jednej części budynku w zabudowie bliźniaczej znajduje się wodomierz główny, w drugiej jest podlicznik, na podstawie którego mieszkańcy rozliczają się za wodę. Przy czym obie części budynku to odrębne nieruchomości. Wskazanie na wodomierzu głównym, przez który przechodzi woda do obu części, wynosi 5 m sześc. miesięcznie, a stawka za śmieci to 12,50 zł za 1 m sześc. Na podliczniku widnieje zużycie w wysokości 2 m sześc. Po wejściu w życie rozliczania się za śmieci od wody mieszkaniec części z wodomierzem głównym zapłaci za śmieci za 3 m sześc. wody (wskazanie wodomierza głównego minus wskazanie podlicznika), czyli 37,50 zł. Właściciel tej części bliźniaka, w której jest podlicznik, będzie się jednak musiał rozliczyć ryczałtem, choć wie, ile wody rzeczywiście zużył, bowiem rozliczanie za odpady następuje na podstawie wskazań wodomierza głównego, którego w tej części nie ma. Czyli zapłaci 50 zł np. za 4 m sześć. od osoby, zakładając że mieszka sam. W sumie obaj właściciele zapłacą 87,50 zł za miesiąc. Ale gdyby ten sam bliźniak stanowił współwłasność tych osób (czyli, co w praktyce często się zdarza nie został rozdzielony na dwie posesje), to wskazania licznika głównego, a zapewne i podlicznika (skoro właściciele dotychczas zgodnie się dzielili) zostałyby uznane i właściciel tej części płaciłby za odpady tylko 25 zł. To znaczy, że opłata od całego bliźniaka wyniosłaby 62,50 zł.