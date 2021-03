W związku z tym zadaliśmy pytanie Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej. Przesłało ono 11 lutego br. następującą odpowiedź w sprawie obowiązku zgłaszania umów o dzieło: „co do zasady art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.) nakłada obowiązek zgłaszania umów o dzieło na każdego płatnika składek lub osobę fizyczną, którzy mają obowiązek zawiadomić ZUS o zawarciu umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy”. Ta lakoniczna odpowiedź nie wyjaśniła jednak najważniejszych kwestii. Zapytaliśmy więc ponownie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. [ramka] Tym razem otrzymaliśmy wprawdzie znacznie bardziej wartościowe wskazówki dotyczące właściwego sposobu postępowania, ale w konkretnych sytuacjach nadal mogły się pojawiać trudności z zastosowaniem zasady, zgodnie z którą „jeżeli gmina, jednostka organizacyjna gminy czy urząd gminy są płatnikami i zawierają umowy o dzieło, ale nie z własnym pracownikiem i umowa ta nie jest wykonywana na rzecz gminy, jednostki organizacyjnej gminy czy urzędu gminy przez ich pracowników, ale jest zawarta z innym podmiotem, to gmina, jednostka organizacyjna gminy, czy urząd gminy informacje o pozostałych umowach o dzieło musi przekazać do ZUS jako płatnik składek”. Wątpliwości są spowodowane tym, że to jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) mają osobowość prawną i mogą zawierać umowy cywilnoprawne (czyli zarówno umowy zlecenia, jak i o dzieło), będąc stroną zawartej w ten sposób umowy. Dopiero w odpowiedzi na nasze kolejne pytanie uzyskaliśmy od ZUS 4 marca br. potwierdzenie, że: