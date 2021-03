Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać akty prawa miejscowego. Zgodnie z systemem źródeł prawa akty prawa miejscowego obowiązują powszechnie na terenie danej jednostki. W ramach tego uprawnienia ustawa o samorządzie gminnym daje podstawę do wprowadzania, w sytuacjach niecierpiących zwłoki, tzw. przepisów porządkowych. Regulacje takie może wprowadzić wójt, burmistrz lub prezydent miasta w formie zarządzenia, które powinno zostać zatwierdzone na kolejnej sesji organu stanowiącego danej JST. Od ponad roku znajdujemy się w stanie epidemii, a co za tym idzie, organy władzy publicznej uprawnione są do podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego.