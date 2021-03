Czy byli tacy włodarze, którzy ubiegli decyzję prezesa GUS o wstrzymaniu nagród i zdążyli wypłacić sobie gratyfikację? – Potrafię sobie wyobrazić, że – mając te środki na koncie – jakaś gmina wypłaciła pieniądze, zanim GUS poinformował, żeby tego jednak nie robić, zwłaszcza że cała praca związana za spisem rolnym została już zakończona – mówi Przemysław Renn. Podobnego zdania jest Mateusz Karciarz, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu. W jego opinii wskutek nieprecyzyjnych przepisów mogło się tak zdarzyć, że jakaś gmina sama rozdysponowała środki otrzymane od prezesa GUS za pośrednictwem dyrektora urzędu statystycznego właściwego ze względu na miejsce położenia gminy, w tym również na nagrody dla gminnych komisarzy spisowych. – Przepisy nie określają bowiem, kto decyduje o przyznaniu wspomnianych nagród – wskazuje prawnik. I dodaje, że wprawdzie administracja rządowa wychodzi z założenia, że decyduje o tym podmiot zwierzchni nad gminnym komisarzem spisowym, to jednak nie wynika to literalnie z żadnych przepisów. Mateusz Karciarz tłumaczy także, że przepisy milczą na temat tego, czy do wypłaty nagrody dla gminnego komisarza spisowego potrzebny jest wniosek. – Ustawa z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1486) wskazuje przesłanki, które musi spełnić ów komisarz, aby taką nagrodę otrzymać, ale nie reguluje, kto ocenia ich spełnienie – podkreśla Mateusz Karciarz. – W konsekwencji tak niejasnych regulacji nie wykluczałbym pójścia przez wójtów, od których teraz oczekuje się zwrotu otrzymanych już przez nich nagród, na drogę sądową, na której wykazywaliby, że była podstawa do wypłaty im nagród – mówi prawnik. I dodaje, że brzmienie przepisów nie stawia ich na przegranej pozycji. Wtóruje mu dr Karolina Rokicka-Murszewska, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Jej zdaniem, jeśli środki przeznaczone na nagrody spisowe zostały rozdysponowane, zanim pojawiło się żądanie zwrotu, to nie ma podstaw do ich oddawania. Prawniczka uważa, że nie można żądać od wójta jako gminnego komisarza zwrotu pieniędzy ze środków gminnych, ponieważ nie zostały przy ich wydatkowaniu naruszone przepisy ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (wykonał on bowiem czynności mu zlecone).